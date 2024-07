Napoli. Denunciati diciotto manifestanti per le proteste sulla Palestina

Denunciati diciotto compagne e compagne della Rete cittadina per la Palestina, Movimento 7 novembre, Iskra, Potere al Popolo.

Sono stati raggiunti da comunicazione della polizia sull’avvio di un ulteriore nuovo processo alle realtà napoletane per il percorso di solidarietà al popolo Palestinese.

In particolare i/le compagn@ sono imputati/e per le cariche al corteo davanti alla Rai e davanti ai cancelli della Leonardo. Per 4 di loro è stato richiesto l’obbligo di firma e a tutt@ i 18 compagn@ è stato comminato il divieto di dimora a Napoli, dove vivono e lavorano e in tutta la Campania.

E non è certamente casuale che si colpisca l’unità delle lotte, da quella a fianco del popolo palestinese alla lotta quotidiana contro lo strapotere dei potentati economici napoletani favoriti dal governo Meloni.

Tutta l’operazione è stata accompagnata da menzogne come le accuse di antisemitismo nei cortei che denunciano il genocidio contro il popolo palestinese.

