Pozzuoli. Controllo popolare e non commissariamento per i Campi Flegrei

È stato appena nominato dal ministro Musumeci il nuovo commissario straordinario per i Campi flegrei, come previsto dal secondo decreto. Si tratta di Fulvio Maria Scoccadato, ufficialmente nominato per accelerare i tempi della ricostruzione delle opere e di tutte le attività previste dal nuovo decreto.

Come Potere al Popolo riteniamo sbagliato il commissariamento, indipendentemente dal nome del commissario incaricato, poiché questo esautora le amministrazioni pubbliche ed in questo modo le solleva dalle responsabilità e dalle funzioni per cui sono state elette. Infatti, il commissariato è una struttura che non risponde ad alcun giudizio dei cittadini, l’esatto opposto quindi del controllo popolare che Potere al Popolo e numerosi comitati presenti sul territorio richiedono da mesi.

Pretendiamo una gestione trasparente dei fondi (che continuiamo a ritenere gravemente insufficienti). E se non ci fidiamo delle istituzioni che a vari livelli non hanno fatto nulla in questi quarant’anni per mettere in sicurezza il territorio, riteniamo ancora più difficile che a garantire la trasparenza sia una struttura che non risponde al giudizio dei cittadini e delle cittadine.

Non ci fidiamo perché abbiamo ancora negli occhi i disastri di tanti commissariamenti sul nostro territorio, dall’emergenza rifiuti all’area di Bagnoli, solo per citare i casi più clamorosi.

I commissariati vivono sull’emergenza e hanno bisogno che continui per mantenere in vita la struttura, i compensi di chi ne fa parte e il giro d’affari a vantaggio delle solite clientele economiche e politiche. Per questi motivi, giudichiamo i commissariamenti pericolosi, antidemocratici ed inefficienti.

Potere al Popolo non lascerà passare sotto silenzio l’operato del commissario Soccodato, emanazione diretta di un governo che ha già dimostrato di non avere in alcun modo considerazione degli interessi popolari.

