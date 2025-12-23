Incursione banderista all’Università di Napoli, a un evento dell’Anpi

Quanto accaduto nella serata di lunedì 22 dicembre nella Facoltà di Lettere è un episodio grave su cui occorre riflettere e predisporre le opportune misure politiche adatte al contesto. Alla fine di una interessante iniziativa contro la guerra, organizzata dall’Anpi di Napoli, con la partecipazione del Professor Angelo D’Orsi e di Alessando Di Battista si è verificata una grave provocazione.

Verso la fine del dibattito, appena numerosi compagni erano andati via, un gruppo di persone appartenenti al Partito Radicale ed alla formazione “Più Europa” hanno interrotto il discorso del Professor D’Orsi accusandolo di essere “servo di Putin” ed esponendo alcuni vessilli dei nazisti di Kiev. Nonostante fossero restati pochi compagni in sala questi provocatori sono stati sbugiardati ed allontanati dalla sala.

A seguito di tale gazzarra sta crescendo in queste ore un canovaccio propagandistico, particolarmente sui Social, teso ad accreditare una versione dei fatti che descrive questi “assalitori” come vittime dei “barbari seguaci di Putin”. In realtà, dopo la censura della settimana scorsa a Torino contro il Professor D’Orsi, a Napoli questi provocatori seriali legati ad ambienti politici guerrafondai, sionisti e razzisti hanno cercato la rissa e l’incidente eclatante.

Denunciamo questo episodio di arroganza guerrafondaia come un evidente segno dell’imperante clima culturale e materiale di repressione e di soffocamento del movimento di lotta contro la guerra nelle scuole nelle Università, nei posti di lavoro e nella società. Dall’attacco al diritto di sciopero, alla “caccia alle streghe” contro gli intellettuali indipendenti si sta determinando un restringimento autoritario degli spazi e dei luoghi del protagonismo sociale e politico.

La Rete dei Comunisti della Campania rinnova la solidarietà ai compagni dell’ANPI, invita alla vigilanza attiva contro questi personaggi e forze politiche provocatorie e reazionarie e rilancia la necessità di rafforzare la mobilitazione contro la guerra, il riarmo imperialista in Europa e la NATO. NO PASARAN!

23 Dicembre 2025