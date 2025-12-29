- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
L’aggressione a D’Orsi. Intervista al presidente dell’Anpi di Napoli
ARTICOLI CORRELATI
-
Sull’attentato al Nord Stream la verità verrà a galla solo quando sarà politicamente irrilevante
È già passato un anno da quando un attentato terroristico fece esplodere i gasdotti Nord Stream 1 e 2. I giornali...
-
Donetsk: Poroshenko sostituisce governatore con un generale
Nonostante la tregua, si continua a morire a Donetsk, roccaforte degli insorti nell’est ucraino: nelle ultime 24 ore hanno perso la...
-
Milano. Presidio antifascista al consolato dell’Ucraina
Sabato 31 maggio, alle ore 17.30, in via Ludovico da Breme 11, sede del consolato dell’Ucraina, il Comitato contro...