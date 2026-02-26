New Co. “Napoli Patrimonio”. Salta il numero legale al Consiglio comunale

Quanto verificatosi nella seduta del 24/02 non può essere ricondotto ad una lettura meramente politicista inquadrando il tutto soltanto come contraddizioni nella maggioranza che regge la Giunta Manfredi. Infatti, riteniamo che sia, in buona misura, l’effetto di una sensibilizzazione della cittadinanza iniziata già vari mesi fa con l’invio, da parte di alcune Associazioni, di osservazioni critiche molto argomentate in sede di consultazione pubblica per la costituzione di Napoli Patrimonio.

L’attività di corretta informazione e demistificazione di quanto proposto dalla Giunta all’interno del “Pacco per Napoli” è proseguita con assemblee, presidi, volantinaggi, e la presentazione pubblica di uno specifico “libro bianco”. Questo per spiegare come con la New Co. si corresse un concreto rischio di gestire il patrimonio della città, compreso quello ERP (Edilizia Residenziale Pubblica), con una logica da agenzia immobiliare mascherata. Tale operazione aprirebbe a fondi come quelli gestiti da INVIMIT (Società Partecipata dal Ministero dell’Economia e Finanze), che agisce con logiche prettamente privatistiche.

È stato più volte proposto all’Amministrazione comunale di abbandonare una simile strada, che può servire a fare cassa sul breve periodo, ma impoverisce la dotazione patrimoniale della città rendendo tutti più poveri, ad iniziare dalle fasce deboli della popolazione. Dopo la seduta di ieri, la richiesta di puntare, invece, su un effettivo rilancio di Napoli Servizi diventa ancora più forte.

È ORA DI RITIRARE LA DELIBERA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO Ν. 461/2025

Firmatari e adesioni:

Rete Riprendiamoci la città – Napoli non si vende

Rete sociale NO BOX – Diritto alla città

SGB

USB

Cobas

Federazioni provinciali PRC

PAP

CARC

Architetti in rete (AIR)

Arch. E. Buondonno (Presidente Associazione Donne Architetto – ADA)

Prof. avv. A. Lucarelli

Civico 7 Liberato

Collettivo politico-culturale GalleriArt

Forum Diritti e Salute

