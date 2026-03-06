Consiglio comunale del 5 marzo. Un altro tassello del “Pacco” per Napoli

CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 MARZO 2026: UN ALTRO TASSELLO DEL “PACCO” PER NAPOLI CON L’APPROVAZIONE DELLA DELIBERA SU NAPOLI PATRIMONIO

Gli attivisti e le sigle che in questi mesi si sono opposti con varie iniziative alla costituzione della New Co. esprimono una valutazione fortemente critica sull’esito dell’ultima seduta del Consiglio comunale che ha visto, tra l’altro, il via libera alla delibera di costituzione della nuova Società Partecipata indiretta per la gestione del patrimonio comunale.

In particolare, si osserva che anche il tentativo in extremis di approvare una mozione d’indirizzo da parte della maggioranza consiliare che sostiene la Giunta Manfredi non cambia la sostanza anche perché l’aspetto più oscuro e allarmante di questa operazione consistente nell’attività di supporto che la New Co. dovrà svolgere nei confronti del fondo immobiliare gestito da INVIMIT Società partecipata del Ministero dell’Economia che agisce con criteri prettamente privatistici – non è stato minimamente toccato.

La scelta di procedere alla costituzione di Napoli Patrimonio conferma la chiusura di questa Amministrazione comunale ad ogni forma di reale confronto con la città come si è già verificato per le note vicende di Bagnoli e la relativa finta bonifica. La seduta consiliare di ieri con un voto quasi all’unanimità conferma, inoltre e ancora una volta, che, sulle questioni importanti, l’attuale Consiglio è senza una vera dialettica.

Per quanto ci riguarda, ribadiamo che si sarebbe potuta scegliere la strada di un effettivo rilancio di Napoli Servizi risolvendone, da parte del Comune, i noti e antichi problemi di definanziamento e sottodotazione organica evitando, così, anche l’aumento dei costi di funzionamento che la costituzione di una nuova Società comporta.

CONTINUEREMO L’INIZIATIVA PER CONTRASTARE UN PROVVEDIMENTO SOCIALMENTE PERICOLOSO DI UNA GIUNTA ANTIPOPOLARE E AL SERVIZIO DEI POTERI FORTI, DA QUELLI FINANZIARI A QUELLI IMPRENDITORIALI.

Firmatari:

Rete Riprendiamoci la città – Napoli non si vende

USB

SGB

Rete Sociale No Box-Diritto alla città

Federazioni Provinciali PRC

CARC

Potere al Popolo Napoli

Collettivo Politico-culturale GalleriArt

Civico 7 Liberato

Associazione Donne Architetto (ADA)

Associazione Nazionale Architetti in rete (AIR)

Prof. Alberto Lucarelli

Forum Diritti e Salute

Rete Set-Campagna Resta Abitante

