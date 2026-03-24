Arrestate Ofer Winter, genocida!

Insieme ad altre associazioni della società civile abbiamo lanciato un appello per chiedere l’arresto del criminale di guerra Ofer Winter, ex generale dell’esercito israeliano in arrivo in Italia che ha invocato la pulizia etnica della striscia di Gaza e si è distinto già nel 2014 per attacchi e bombardamenti deliberati ai civili, colpendo città, villaggi, abitazioni, luoghi religiosi, scuole, ospedali, ambulanze, sapendo che avrebbero causato morti e danni eccessivi alle infrastrutture e all’ambiente.

Tutto evidenziato nel rapporto ONU e nelle successivi indagini condotte anche da Amnesty International.



Ofer Winter è atteso, infatti, all’Hotel Ariston a Capaccio Paestum, dal 31 Marzo al 9 Aprile per un pacchetto vacanze organizzato da un’agenzia israeliana che non ha mai smentito il suo arrivo.



La Fondazione Hind Rajab ha preparato un esposto che è stato depositato in Procura. Ora spetta al Ministro Nordio permettere alla giustizia italiana di intervenire per rispettare i nostri obblighi giuridici e morali di fronte alla giurisdizione universale per crimini internazionali. Non vogliamo più vedere episodi catastrofici come il caso che ha riguardato il generale libico Almasri.

Invitiamo tutti a firmare l’appello e a farlo girare!



Lo abbiamo chiesto nelle piazze e non abbiamo cambiato idea: l’Italia deve fermare ogni complicità con il genocidio del popolo palestinese!

24 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO