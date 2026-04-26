Salerno. Potere al Popolo presenta la sua lista per le prossime comunali

Dopo settimane intense di banchetti e raccolta firme, abbiamo presentato la nostra lista indipendente, Potere al Popolo, con Pio De Felice candidato sindaco, alle elezioni comunali di Salerno.

Abbiamo incontrato tantissime persone nelle piazze e nelle strade, il cui sostegno ed entusiasmo ci conferma che ora più che mai è necessario costruire un’alternativa a Salerno e in Italia.

Un’alternativa a sistemi di potere che da anni ed anni tutelano gli interessi di pochi, con scelte politiche ed amministrative che ci portano sempre più alla macelleria sociale.

Gli omicidi sul lavoro, l’economia di guerra, gli stipendi bloccati, il lavoro precario, grigio e mal pagato, la negazione del diritto alla casa, alla salute, all’istruzione, la sempre più violenta repressione del dissenso, sono il frutto della subalternità dei governi e delle amministrazioni di destre e campi larghi vari agli interessi dell’imperialismo occidentale, che semina sulla sua strada tragedie e distruzione.

Un imperialismo che ha dichiarato guerra non solo ai paesi che non si allineano alle sue scelte, ma anche ai propri stessi popoli, che subiscono conseguenze dirette e indirette ogni giorno più pesanti.

Continuiamo a costruire l’alternativa, nelle piazze, nei comuni e in ogni spazio politico e sociale.

CAMBIAMO TUTTO!

26 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO