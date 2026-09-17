Napoli. Galleria Principe: il decoro del profitto

Il servizio di Rai3 Campania sui senzatetto della Galleria Principe è un concentrato di ipocrisia, paternalismo e compassione caritatevole: qualche lacrima sui “poveri”, molta indignazione per il degrado e soprattutto la preoccupazione per il turismo e per l’immagine della città.

Ma il problema evidentemente non è che la povertà esista. È che la povertà così esibita diventi un ostacolo al consumo e al profitto, quando si rende visibile nei luoghi che l’idea padronale di metropoli imperialistica pretende di riqualificare.

Il Civico 7 Liberato lo denuncia da anni. Abbiamo chiesto più volte al Comune interventi pubblici capaci di garantire dignità alle persone, assistenza sociale e condizioni igienico-sanitarie dignitose. Invece l’amministrazione continua a delegare tutto alla Caritas e all’associazionismo cattolico, lavandosi le mani delle proprie responsabilità.

Una Galleria più presentabile per i turisti è senz’ altro un fattore da prendere in considerazione. Tuttavia a noi interessa principalmente una città in cui nessuno venga trattato come un ingombro da rimuovere o come uno sfregio alla bellezza da immagine patinata.

Il decoro che ci interessa è quello della dignità umana. Il resto è lustro per il capitale.

17 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO