Bonaccini ha un’idea moderna: la servitù della gleba?

Bonaccini si è aggiunto alla lunga lista di chi individua nuove categorie di servi della gleba per far marciare l’agricoltura, insieme a Gori, Bellanova e Coldiretti. Per il presidente della regione la soluzione è mandare nei campi le 67mila persone che percepiscono il reddito di cittadinanza in Emilia Romagna “per restituire un po’ quello che prende”.

➡ Nelle parole di Bonaccini e di tutti gli altri non c’è mai neanche una parola dedicata alle condizioni di lavoro nell’agricoltura, che già in tempi normali è un settore dove le norme di sicurezza sono una fantasia e dove muoiono decine di lavoratori ogni anno. Nelle ultime 48 ore in Emilia Romagna sono state sgominate due grosse bande di caporali e l’amministrazione regionale si preoccupa solo di procurare nuova manodopera.

➡ Nella proposta di Bonaccini si legge il disprezzo verso chi percepisce il reddito di cittadinanza che viene dipinto come qualcuno che deve stare al servizio dello stato perché gli sono stati concessi 400 euro al mese. L’amministrazione regionale dovrebbe ragionare perché 67mila persone devono avere accesso al RdC in una regione che vanta di essere uno dei “motori dell’Europa”.

❗ La Regione Emilia Romagna dovrebbe pensare a mettere un minimo di decenza nel suo comparto agricolo, invece di immaginare una “restituzione” del RdC che ha il sapore della servitù della gleba.

❗Bisogna tornare al collocamento pubblico per controllare un settore dove dilaga il lavoro nero.

❗Bisogna regolarizzare immediatamente tutti i lavoratori stranieri per avviare un vero percorso di uguaglianza.

#EmiliaRomagna #Agricoltura #Coronavirus #Covid19 #RedditoDiCittadinanza #Bonaccini

