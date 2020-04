Emila Romagna. Le domande a Bonaccini

Presidente Bonaccini,

l’Emilia-Romagna è la seconda regione più colpita da Covid in Italia.

Di fronte a una pandemia di ordine globale, le regioni che si vantano di essere le più ricche ed efficienti d’Italia si sono trovate completamente impreparate alla gestione di questa, nonostante i ripetuti allarmi dell’OMS e i piani di emergenza già tracciati. All’inizio avete evidentemente deciso di fare finta di niente, e poi i ritardi nelle decisioni e una strutturale carenza di materiale (DPI e tamponi in primis) hanno fatto sì che l’epidemia non si potesse contenere nelle prime fasi, lasciandola espandere per diverse settimane, fino al punto in cui siamo arrivati oggi.

Di fronte a noi si apre una lunga crisi economia, con decine di migliaia di lavoratori già in cassa integrazione o percettori del reddito di cittadinanza, che continueranno ad aumentare a causa della crisi del turismo, e non si vedono ancora proposte di lungo periodo per i lavoratori precari e i disoccupati.

Pertanto come Potere al Popolo Emilia-Romagna siamo tenuti a chiederle:

Perché Piacenza non è stata dichiarata zona rossa già nelle prime fasi in cui si vedeva che era un focolaio?

Come è possibile che si è lasciato che per due mesi i lavoratori della sanità operassero senza DPI e senza fare loro tamponi diagnostici, come stiamo leggendo anche in questi giorni essere accaduto nelle RSA?

Dato che l’intero impegno contro l’epidemia è stato della sanità pubblica, perché non sono state requisite subito le cliniche private, in modo da finirla una volta per tutte con il finanziamento pubblico a queste strutture?

Il progetto di ispirazione leghista di regionalismo è fallito sotto gli occhi di tutti. Quando annuncerete definitivamente la necessaria interruzione di qualsiasi progetto di Autonomia Differenziata?

Le risposte a queste domande non le deve a noi, ma a tutta la cittadinanza dell’Emilia-Romagna.

23 Aprile 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO