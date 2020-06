Bologna. “Per un nuovo futuro. Vogliamo salute, soldi e diritti”

Sabato 20 giugno per le strade di Bologna insieme a tanti per dire “Per un nuovo futuro. Vogliamo salute, soldi e diritti” 20/06 Corteo Regionale: vogliamo salute, soldi e diritti!

In tutta Italia sta ripartendo la mobilitazione dopo i mesi di fermo obbligato dalla crisi pandemica. È in corso un’accelerazione nel “mondo reale”, nei quartieri, nei luoghi di lavoro, tra le classi popolari. È un’accelerazione che indica un programma necessario di #welfare, #diritti e tutela della #salute, e che si muove sulle linee che anche come Potere al Popolo abbiamo individuato nelle nostre assemblee regionali e cittadine.

Sono linee che abbiamo provato a praticare anche durante i mesi di quarantena con gli interventi del nostro sportello sociale e che dalla fine del lockdown abbiamo portato in piazza in tutta Italia: giusto guardando al weekend appena trascorso, dalla mobilitazione di critica agli “stati generali” di Conte a Villa Pamphilj e quelle per il commissariamento della giunta regionale lombarda, passando per le mobilitazioni e gli scioperi dei lavoratori e delle lavoratrici nella nostra città nelle ultime settimane.

Per questo Potere al Popolo aderisce al corteo regionale di sabato 20 giugno a Bologna, promosso dal “Coordinamento regionale e cittadino dei percorsi di lotta”. Saremo in piazza per rivendicare una diversa via d’uscita dalla crisi.

A partire dai diritti e dalla tutela delle classi popolari, dei lavoratori e della lavoratrici.

A partire dall’inversione della rotta sulla sanità pubblica in una regione che è diventata la seconda più colpita in Italia e che ha evitato il disastro totale solo grazie all’eredità degli investimenti nel pubblico dei decenni passati, non certo grazie alla tendenza alla privatizzazione di Bonaccini.

Il mondo reale sta accelerando, a partire da queste priorità vogliamo costruire l’unità delle classi popolari, vogliamo costruire una proposta fuori e contro il sistema consociativo della regione Emilia Romagna.

Poche settimane prima dell’esplosione della pandemia abbiamo attraversato Bologna insieme a mille compagne e compagni nella grande marcia regionale per l’uguaglianza. Oggi le ragioni di quella mobilitazione sono tutte confermate, e la scelta di organizzarsi e lottare non solo si verifica corretta, ma trova anche nuovo impulso!

Il socialismo è il futuro dell’umanità!

