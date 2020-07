Verità e giustizia per i morti di Covid in Emilia Romagna

Dopo il presidio tenutosi il 9 giugno davanti alla Regione per portare il grido di rabbia degli operatori e dei familiari dei pazienti deceduti per Covid-19, USB ed i comitati hanno ottenuto un incontro il 10 luglio alle ore 15 in viale Aldo Moro 21.

In questi mesi abbiamo voluto portare alla luce quanto è accaduto all’interno delle CRA denunciando pubblicamente il muro di silenzio che è stato costruito nella nostra regione intorno ai decessi ed ai contagi avvenuti nelle strutture socio-sanitarie. Gli eventi che si sono verificati in questi mesi di emergenza sanitaria hanno messo in evidenza il fallimento di un modello socio-sanitario basato sul taglio delle risorse e sulla privatizzazione dei servizi a scapito della salute e della sicurezza di utenti e lavoratori.

Per questo motivo, il 10 luglio chiederemo che venga istituita una commissione di inchiesta che veda protagonisti i familiari e le parti sociali e che venga istituito un tavolo permanente per ridiscutere il sistema degli accreditamenti e mettere al centro il diritto alla salute universale e i diritti dei lavoratori.

Invitiamo tutti a partecipare al presidio in solidarietà alla “Rete regionale Verità e Giustizia per operatori e pazienti” che si terrà durante l’incontro venerdì 10 luglio alle ore 15 in viale Aldo Moro 21.

Rete regionale Verità e Giustizia per operatori e pazienti

8 Luglio 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO