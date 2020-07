Piacenza, USB vince la causa contro la Coop San Martino

Per condotta antisindacale nel magazzino Ikea. “Ora ripensare il sistema degli appalti nella logistica”

Il Tribunale di Piacenza cons entenza del 4 luglio ha accolto un ricorso presentato da USB nei confronti della Coop San Martino che si rifiutava di raccogliere e versare le quote di adesione al sindacato da parte dei lavoratori del magazzino Ikea di Piacenza.

Un comportamento palesemente discriminatorio nei confronti di una organizzazione sindacale, USB, stramaggioritaria in questo luogo di lavoro.

Il giudice del lavoro ha pertanto dichiarato antisindacale il fatto che San Martino ometta di trattenere dalle buste paga dei lavoratori le quote che gli stessi hanno volontariamente scelto di destinare al loro sindacato (“oggettivo ostacolo frapposto alla libera esplicazione dell’attività e della libertà sindacale”, scrive il giudice Filippo Ricci).

Tale condotta antisindacale, che la Coop San Martino cerca di estendere anche ad altri appalti, tende a colpire un sindacato che non fa sconti ai datori di lavoro nella difesa del salario, della sicurezza, della dignità e dei diritti.

Occorre adesso ripensare il sistema degli appalti nella logistica, basato su cooperative che riescono a essere competitive rinnegando i principi del mutualismo e della solidarietà e risparmiando sulla pelle dei lavoratori. Ricordiamo infatti che la San Martino non paga ai propri soci malattia, infortunio e maternità.



La sentenza di condanna per comportamento antisindacale è un primo, importante passo per affermare la legalità nel mondo della logistica, per garantire ai lavoratori il diritto alla libertà di associazione senza subdoli ricatti, per dare agibilità democratica a un sindacato conflittuale e di classe che sopravvive unicamente grazie al contributo dei propri iscritti.

USB per non far ricadere sui lavoratori il peso delle quote sindacali precedentemente non trattenute, ha rinunciato comunque a richiedere gli arretrati come decretato nell’ordinanza del giudice.



#SCHIAVIMAI

