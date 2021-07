Bologna. No alla speculazione sulle ex caserme!

Sulle ex caserme ieri si è votato in consiglio comunale ,e come ho detto negli scorsi giorni, ribadisco che Potere al Popolo è totalmente contraria all’accordo con Cassa Depositi e Prestiti e alla conseguente svendita del patrimonio pubblico.

Toccherà dare battaglia fino in fondo su questo tema fondamentale, che è anche simbolo della “Bologna città pubblica” che vogliamo costruire.

Ancora una volta si dimostra la distanza siderale tra il progetto di una città al servizio dei cittadini, di chi la abita e di chi ne fa la sua ricchezza, e l’idea di città come bottino da spartire nelle mani di poche cordate di imprenditori senza scrupoli.

Ancora una volta si dimostra l’impossibilità di scendere a patti con un Partito Democratico che si spaccia come baluardo progressista ma a livello nazionale e locale è in realtà apripista di tutte le politiche antipopolari di questi anni, in piena sintonia con le destre.

Serve un’opposizione vera e serve adesso, non permetteremo che un bene primario dei cittadini bolognesi venga regalato in questo modo alle brame di qualcuno.

Bologna ha enorme bisogno di spazi per gli studenti, per la loro formazione e per il tempo libero, ha bisogno di spazi da destinare all’edilizia residenziale pubblica dopo anni di disinvestimenti, ha bisogno di verde e di respirare, non ha invece bisogno di nuovi centri commerciali, di quartieri sventrati, di altro cemento nel mentre che tanto patrimonio immobiliare è ad oggi sfitto.

Potere al Popolo guarda con attenzione al voto odierno e si prepara alla mobilitazione.

* candidata sindaca a Bologna per Potere al Popolo

CONFERENZA STAMPA SULL’UTILIZZO DELLE EX-CASERME

Oggi, MARTEDÌ 13 LUGLIO, ORE 12

Davanti EX-CASERMA SANI, GIARDINO DI VIA PARRI

Con MARTA COLLOT, candidata sindaca a Bologna per Potere al Popolo

Ieri si è tenuto il voto in Consiglio Comunale per ratificare l’accordo tra Comune e Cassa Depositi e Prestiti sull’utilizzo dell’immenso patrimonio edilizio rappresentato dalle ex-caserme.

Come abbiamo già affermato negli scorsi giorni, dietro ai progetti di “social housing” e “percorsi partecipati” si nasconde in realtà la privatizzazione della maggior parte di questi spazi per scopi residenziali, commerciali, parcheggi. Gli unici progetti che continuano a essere proposti sono a tutti gli effetti opere di gentrificazione, mentre intere zone e quartieri continuano a soffrire una carenza di servizi pubblici.

In una città in cui continuano a persistere i problemi residenziali per studenti e per giovani lavoratori, in cui continuano a essere chiusi gli spazi di socialità e cultura, le ex-caserme dovrebbero essere destinate a edilizia veramente pubblica e luoghi di aggregazione.

Non possiamo accettare questa ulteriore scelta della giunta Merola che regala spazi pubblici a imprese private, con un candidato sindaco PD, assessore di questa giunta, in piena continuità con queste scelte che però tace per motivi di opportunismo elettorale.

Per questo convochiamo oggi martedì 13 luglio, alle ore 12, una CONFERENZA STAMPA di fronte alla EX-CASERMA SANI, davanti all’ingresso del giardino di via Parri, con Marta Collot, candidata sindaca di Bologna per Potere al Popolo



