Bologna. Manifestazione di sostegno a Cuba rivoluzionaria

Appuntamento sabato 17 luglio, ore 13.00 in Piazza XX Settembre.

E’ in corso in questi giorni l’ennesimo attacco a Cuba, nel tentativo di destabilizzazione la rivoluzione e il legittimo governo cubano mediante il finanziamento di piccoli gruppi al soldo dell’imperialismo yankee con l’obiettivo di diffondere false notizie sulle condizioni di vita sull’isola, con l’evidente complicità dei maggiori organi d’informazione, anche nel nostro paese.

Di fronte al tentativo di dissidenti controrivoluzionari anticastristi di far passare una narrazione completamente distorta della realtà cubana, poniamo la necessità di ribadire nelle nostre città la solidarietà e il sostegno in difesa del processo rivoluzionario di transizione al socialismo e a una società più giusta, meno diseguale, in atto nell’isola caraibica. Un processo minacciato, ma mai domato, da oltre 60 anni di genocida blocco economico e azioni destabilizzatrici intentate dagli Stati Uniti.

Il diritto all’autodeterminazione e la difesa della sovranità faticosamente conquistata dal popolo cubano, dopo anni di barbaro colonialismo, crediamo siano un dovere di ogni persona che abbia a cuore la libertà di scelta di ogni comunità, in ogni territorio, contro ogni tipo di ingerenza esterna e ogni tentativo di sovradeterminazione sulle scelte politiche, economiche, sociali e culturali di qualsivoglia paese.

Contro i dissidenti controrivoluzionari, che domani manifesteranno a Bologna, costruiamo allora un muro popolare in Piazza XX Settembre alle ore 13.00, per impedire che anche a Bologna si metta in scena la falsificazione della realtà contro la sovranità e la libertà di autodeterminazione del popolo cubano e di tutti i popoli del mondo.

La sua difesa è la difesa di un mondo diverso, antifascista, basato sulla solidarietà, sul rispetto reciproco e sulla cooperazione.

Prime adesioni:

Rete dei Comunisti – Bologna

Cambiare Rotta – Bologna

La Villetta per Cuba

PRC Bologna

Giovani Comunisti/e Bologna

Potere al Popolo Bologna e provincia

USB Confederale Bologna

