Bologna. Disagi inaccettabili per lavoratori e cittadini al parcheggio Tanari

Al parcheggio Tanari, il parcheggio di scambio più importante con la stazione centrale, i servizi igienici usati da lavoratori e utenti non sono agibili da circa 10 giorni a causa della mancanza dell’acqua. E, come non bastasse, manca pure la corrente elettrica il che, ovviamente, non permette i pagamenti della sosta portando ad inevitabili mancati incassi.

Da fonti Sindacali si apprende che lo stop delle forniture derivi da un mancato pagamento ad HERA da parte della ditta appaltatrice, la Bomob, società francese controllata dal colosso dell’energia e del multiservizi ENGIE.

Marco Odorici, candidato di Unione Popolare all’uninominale del Senato e già delegato sindacale dell’industria, attacca: “La gestione di questo servizio da parte di Bomob è inaccettabile perché, oltre ai disagi sopra esposti, per risparmiare e introitare più denaro non impiega sufficienti lavoratori per garantire tutti i turni di servizio.

L’appalto del parcheggio Tanari fa parte delle scelte scellerate del Comune che decide di risparmiare sui salari e la gestione dei servizi affidandone il compito ad aziende esterne che danno meno prestazioni e sfruttano il lavoro e quello che abbiamo davanti è il risultato di queste logiche!

Queste scelte, favorite anche dal Decreto Concorrenza del governo Draghi che porta ancora di più le Amministrazioni Locali ad affidare ad aziende esterne, sono pratiche purtroppo consolidate sia nei settori pubblici che in quelli privati: Lavoratori pagati meno costretti a lavorare di più in condizioni precarie! A questa china bisogna dire BASTA!

Per quello che riguarda i settori pubblici bisogna reinternalizzare i servizi e andare a gestione diretta dagli enti Comunali!”

SOLO CHI SA QUALI SONO I REALI BISOGNI DI UN LAVORATORE O DI UN CITTADINO PUO’ GESTIRE I SERVIZI AD ESSO DIRETTI E L’UNICO DEPUTATO A FARLO E’ IL COMUNE!

