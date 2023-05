Collot (Potere al Popolo): “solidarietà ai cittadini alluvionati della Romagna”

La portavoce di Potere al Popolo Marta Collot esprime solidarietà a tutti i cittadini colpiti, in particolare a Faenza e Castel Bolognese, oltre a ringraziare tutti quelli che stanno operando nei soccorsi e per arginare la situazione, nonostante il depotenziamento sistematico della protezione civile avvenuto negli ultimi decenni.

Dall’Appennino bolognese al ravennate, siamo vicini alla popolazione e continuiamo a seguire quanto sta avvenendo, sperando che si possa tornare al più presto a una situazione di normalità.

Marta Collot dichiara: “La preoccupazione di questi momenti non ci fa dimenticare che quanto sta accadendo è il risultato di ciò che denunciamo da anni: da una parte il cambiamento climatico, dall’altra la totale mancanza di messa in sicurezza del territorio, la cui responsabilità è nei mancati investimenti pubblici, sia da parte del governo nazionale che dalle amministrazione locali, troppo impegnate in grandi opere dannose e inquinanti come il passante di mezzo, o la creazione di nuovi hub logistici, insomma, di una continua cementificazione del territorio che non può che portare a un peggioramento della situazione nella nostra regione”.

