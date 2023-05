Ravenna. Presidio contro chi vuole “fermare i volontari”

Dopo le dichiarazioni delle autorità di Ravenna che vogliono fermare l’arrivo di volontari, i volontari organizzati con la piattaforma Sos Emilia-Romagna hanno tenuto un presidio sotto la prefettura per denunciare l’assenza di una vera e propria mobilitazione delle forze dello stato.

Tra gli interventi anche quello della portavoce nazionale di Potere al Popolo Marta Collot che ha dichiarato: “Mentre le autorità dicono ai volontari di non venire per non intralciare le operazioni dei mezzi pesanti, la realtà è che i mezzi dell’esercito non si sono visti nelle ultime due settimane e i volontari della protezione civile sono stremati, così come i vigili del fuoco. Serve una vera mobilitazione di tutti gli uomini e i mezzi che il ministero della difesa può mettere in campo“.

