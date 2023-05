Bologna. Uno “spalatore volontario” si incatena

Giuseppe è uno dei “burdel del paciugo” che da settimane svolgono almeno una parte del lavoro che non sta svolgendo lo stato: spalare fango, svuotare case e cantine. Ma non può bastare, lo stato non si sta assumendo le sue responsabilità.

Per questo Giuseppe durante la conferenza stampa di quest’oggi si è incatenato davanti alla caserma di Viale Vicini per chiedere che finalmente si sblocchi questa situazione, e ci resterà fino al 2 giugno quando a Bologna partirà la manifestazione “Soldi ai territori, non alla guerra!” da Piazza dell’Unità alle 10:30!



Qui il video della conferenza stampa: https://fb.watch/kSZ-

Sono ormai tre settimane che i soccorsi pesano sulle spalle di pochi, mentre la Regione è impegnata solo a imporre Bonaccini come commissario straordinario e il governo nazionale ha varato il Decreto Alluvione con un ritardo disarmante, ed è arrivato alla fine un decreto con poche risorse per i territorio e invece un’accelerazione sui rigassificatori.

In una Regione in cui il 60% della popolazione è a rischio idrogeologico, serve ribaltare le priorità: basta usare le risorse dello stato per alimentare la guerra, bisogna sostenere le famiglie, le piccole attività, i territori periferici! Bisogna archiviare la legge regionale sull’urbanistica che ha permesso il consumo e la sigillazione del suolo!

Bisogna togliere i nostri territori dalle mani dei palazzinari, dell’industria del cemento e della logistica!

