Bologna. Consiglieri di Pap contro il greenwashing territoriale

In questi giorni i consigli di quartiere stanno discutendo degli ordini del giorno sull’alluvione che ha colpito la Romagna a Maggio, proposti dalla maggioranza Pd-Coalizione Civica-5 Stelle.

Questi ordini del giorno sono gravemente lacunosi sulle responsabilità del disastro e sulla via d’uscita futura, per questo i nostri consiglieri Francesca Fortuzzi (quartiere San Donato-San Vitale) e Pietro Pasquariello (quartiere Navile) hanno votato contrari.

Evidentemente la maggioranza deve cercare di coprire il naufragio del suo “patto per il lavoro e per il clima” da cui è uscita anche Legambiente,

Secondo Francesca Fortuzzi: “Non si può proclamare il consumo di suolo zero e mantenere la legge urbanistica regionale che permette proprio il consumo di suolo, non si può continuare con le grandi opere come il Passante e il tram che impattano pesantemente sulla pianura e su quartieri popolari come San Donato, senza liberare neanche cittadine e cittadini dal traffico.

D’altra parte la Regione Emilia-Romagna di Bonaccini si è espressa contro la direttiva sui nuovi limiti di inquinamento, rivelando le vere intenzioni del PD“.

Per Pietro Pasquariello: “È giusto indicare il cambiamento climatico, ma il disastro ha anche la responsabilità del modello di sviluppo capitalista che in regione viene gestito dal PD e dai suoi alleati. Dal Passante alla diffusione infinita della logistica, le scelte di governo della Regione aggravano la crisi climatica ed espongono l’Emilia-Romagna ad altri disastri come quello di Maggio”.

Insieme alla piattaforma Sos Emilia-Romagna, Potere al Popolo continua a organizzare la solidarietà attiva e la lotta. Dopo il lungo periodo di aiuto nella pulizia di case e strade, in cui centinaia di volontari hanno svolto il ruolo su cui lo stato latita, portiamo ora avanti uno sportello legale di assistenza gratuita nella compilazione delle richieste di rimborso.

