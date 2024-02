Anche a Bologna cariche e manganellate sotto la Rai

Ormai è una linea politica del governo: se contesti il modo in cui la Rai – “Radio televisione israeliana” – sta coprendo il genocidio di Gaza, allora vai preso a manganellate. Qualunque cosa tu faccia.

Anche a Bologna, quindi, si sono viste le stesse scene di Napoli e Torino. Una manifestazione pro Palestina fuori la sede Rai di Bologna è finita attaccata dalle cosiddette “forze dell’ordine”. Era stato indetto un presidio dei Giovani Palestinesi. Ma quasi subito è salita la tensione e sono partite manganellate di polizia e carabinieri.

Il tutto in via della Fiera a Bologna, nei pressi della sede Rai regionale.

“No alla propaganda sionista. Rai Radio televisione israeliana”, recitava uno degli striscioni sorretto dai manifestanti. Tante le bandiere della Palestina e i cartelli contro la Rai, come ‘Rai Rete dell’Asse Israeliano’.

Mentre i numeri del presidio continuavano a crescere, il direttore della sede e il caporedattore della Tgr Emilia-Romagna sono scesi a parlare con i manifestanti, che hanno chiesto di poter leggere in tv un comunicato.

La tensione si è alzata dopo che i manifestanti hanno detto che la Rai non aveva dato garanzia di leggere tutto il documento che avevano proposto: i manifestanti si sono avvicinati e sono stati respinti con manganelli e scudi.

Avevano infatti chiesto di poter leggere in televisione un documento dal titolo: “Comunicato contro il negazionismo del genocidio in corso, la censura e la narrazione filoisraeliana della Rai”. Al microfono, poco prima della prima carica, un manifestante ha detto che la Rai non aveva dato garanzie di leggere integralmente il documento della piazza.

Soltanto dopo uno dei manifestanti ha potuto annunciare al microfono: “Abbiamo ottenuto di poter leggere integralmente il nostro comunicato. È dovuto servire tutto questo per poter parlare in Rai”. Poi i manifestanti, oltre un migliaio, chiedendo le dimissioni dell’ad Roberto Sergio e una informazione senza censura sulla Palestina e non “filo sionista”, sono partiti in corteo verso piazza dell’Unità.

