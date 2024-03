Modena, i carabinieri prendono a calci e pugni un uomo appena fermato: il pestaggio finisce in un video

Nella giornata di ieri, in pieno centro a Modena, due carabinieri hanno colpito con pugni al volto, sulla schiena e diversi spintoni un uomo che avevano fermato per costringere a entrare nella gazzella un sospettato che resisteva all’arresto.

Due carabinieri stavano procedendo al fermo di un uomo, un immigrato africano che, secondo il giornale Il Resto del Carlino stava opponendo resistenza ai militari.

Uno dei due carabinieri lo trattiene mentre l’altro colpisce il sospettato una prima volta con forza, sferrandogli un pugno al volto. Seguono diversi altri pugni ai reni, e poi di nuovo in faccia.

L’uomo si dimena. Parla, sembra rivolgersi a qualcuno nei dintorni e chiede aiuto. I carabinieri lo spingono per farlo sedere sul retro della volante, ma lui afferra uno dei militari per il bavero e questi, lo stesso che lo ha picchiato in precedenza, riprende a colpirlo nuovamente alla testa e sulla schiena. A un certo punto i carabinieri rivolgono lo sguardo verso chi sta riprendendo la scena col cellulare ed è possibile che si siano accorti di essere filmati. Un passante ha infatti ripreso la scena ed ha consegnato le immagini alla Procura ma il video è stato diffuso sui social da Welcome To Favelas.

Al momento, non c’è notizia di un fascicolo d’indagine sull’episodio, che probabilmente però sarà aperto nelle prossime ore.

