Bologna. Antifascismo è antisionismo

Contro i fascisti al governo.

Con la resistenza palestinese fino alla vittoria.

Ieri, in occasione dell’anniversario della liberazione di Bologna, siamo venuti a Porta Lame per ribadire che antifascismo è anche antisionismo.

Se ieri i compagni e le compagne partigiani con orgoglio combattevano per la liberazione dalle barbarie del nazifascismo, oggi la resistenza palestinese lotta contro le barbarie del fascismo sionista e dell’imperialismo.

Di fronte ad un governo di fascisti che, per gli interessi di UE, NATO e del sionismo, ci sta portando in guerra, tanto all’esterno con l’intervento nel Mar Rosso e l’invio di armi in Ucraina, quanto sul fronte interno con l’avvio di un’economia di guerra e la repressione crescente;

Di fronte a delle false opposizioni totalmente allineate alla politica guerrafondaia, al sionismo ed alla linea bellicista di UE e NATO:

Sta a noi costruire l’alternativa raccogliendo l’esempio di chi ieri come oggi lotta ed ha lottato contro la guerra e le barbarie del nazifascismo. Dalla resistenza dei partigiani e delle partigiane di ieri, alla resistenza palestinese oggi.

Per questo stamattina abbiamo simbolicamente messo alle statue dei partigiani di Porta Lame la kefia e per questo saremo determinati in corteo il 25 aprile alle 10:30 in Piazza dell’Unità, per uno spezzone antifascista, antisionista, contro la partecipazione del nostro paese alle guerre.

