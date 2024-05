Bologna. Le tende anche a palazzo Hercolani

Mettiamo le tende a palazzo Hercolani contro il governo Meloni, per rompere gli accordi con guerra e Israele

1-2-3 giugno tutti a Roma

assemble h.17

Abbiamo deciso di riaprire le tende a Palazzo Hercolani per dare un segnale forte contro il nostro governo dalle nostre università in mobilitazione verso la manifestazione nazionale del 1 Giugno a Roma e l’assemblea nazionale delle acampade del 2-3 giugno.

Il governo Meloni, governo di guerra e sionismo: che manda la Marina Militare a guida della missione Aspides nel Mar Rosso in supporto ad Israele contro la resistenza yemenita; continua a rifornire l’entità sionista di armi; stringe accordi illegali per sfruttare il gas di Gaza.

Un Governo che, mentre ci porta in un’economia di guerra, lascia scorrazzare quelle stesse squadraccie di sionisti che hanno aggredito brutalmente chef Rubio e prepara la repressione contro gli studenti in mobilitazione per la Palestina.

Nonostante le vittorie conquistate con la lotta, nelle nostre università ci troviamo difronte ad un Governo che blocca dall’alto ogni possibilità di avanzamento del boicottaggio accademico tramite le riunioni straordinarie della CRUI volte a reprimere il movimento studentesco.

Anche nella nostra Università, dopo mesi e mesi di mobilitazione, anche l’ultimo senato accademico ha infatti confermato che il boicottaggio di Israele può avvenire solo con il beneplacito dello stesso stato italiano governato da servi del sionismo.

Se il governo ha calato una cortina repressiva nei nostri atenei è arrivato allora il momento di abbatterla, di alzare la testa. È arrivato il momento di confrontarci con il governo Meloni: lo faremo il 1 Giugno a Roma alla manifestazione nazionale contro il governo, che vedrà gli studenti mobilitatisi in tutta Italia scendere in piazza; lo faremo il 2 e il 3 Giugno all’assemblea studentesca nazionale all’Università Sapienza di Roma.

Verso questi importanti appuntamenti del movimento studentesco per la Palestina oggi riapriamo le tende a Palazzo Hercolani. Lo stesso palazzo che per primo è stato occupato per la Palestina, sede del dipartimento di scienze politiche che pullula di accordi criminali con la NATO e la Marina Militare.

Raggiungici a Palazzo Hercolani. Per cacciare dalle nostre università in mobilitazione il Governo Meloni, per rompere ogni legame con filiera bellica e Israele!

H.17 assemblea per organizzarci verso le date nazionali dell’1, 2 e 3 Giugno

