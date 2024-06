Bologna. Accademia Belle Arti revoca accordo con l’israeliano Shenkar

Oggi eravamo anche noi al collegio docenti aperto che si è espresso per rescindere l’accordo con l’istituto di moda Shenkar (unico ente israeliano ad avere rapporti con l’Accademia di Belle Arti, un istituto di Tel Aviv che dopo il 7 ottobre ha riconvertito le sue attività per la produzione di materiale speciale ed uniformi per l’esercito sionista).

Una decisione quella del collegio dei docenti che, insieme alle mobilitazioni degli studenti che da novembre si attivano all’Accademia per il boicottaggio, aumenta la pressione verso il prossimo Consiglio dell’Accademia, che sarà chiamato a decidere sul boicottaggio della Shenkar.

Dopo tutti questi mesi di mobilitazione (iniziati a novembre) ecco una prima vittoria all’Accademia, che sta a dimostrarci che solo la mobilitazione degli studenti unita all’attivazione dei docenti e del personale può rompere il muro costruito dal Governo e della ministra Bernini a difesa degli accordi delle nostre università con guerra e Israele.

Fino alla rescissione totale dell’accordo con la Shenkar e verso il prossimo consiglio dell’Accademia del 13 giugno, continueremo a tenere alta la pressione, a partire dalla giornata nazionale di agitazione in università del 7 giugno.

Qui di seguito il comunicato del collettivo dell’Accademia @anguriettebelleartibologna

Oggi, dopo mesi di mobilitazioni abbiamo ottenuto una prima vittoria: il collegio docenti ha votato la nostra mozione esprimendosi a favore della rescissione degli accordi con l’istituto Shenkar di Tel Aviv!

La mozione verrà portata nel prossimo Consiglio Accademico calendarizzato per il 13 giugno per la votazione ufficiale

Restate aggiornate, terremo alta la mobilitazione in vista del consiglio!

Rescindiamo tutti gli accordi con Israele e avanti fino alla vittoria

