Le destre vogliono marciare su Piazza dell’Unità, rispondiamo insieme alla Bolognina

Potere al Popolo aderisce alla mobilitazione chiamata dalle associazioni della Bolognina:

26 SETTEMBRE CI TROVIAMO AL PARCO DELLA ZUCCA ALLE 18.00

per portare in piazza l’anima del quartiere: quella popolare, resistente e solidale!

Giovedì è stato convocato un presidio “contro il degrado” in piazza dell’Unità. La chiamata è stata fatta inizialmente dal cosidetto comitato “Una Bologna che cambia”, gli stessi che affiancatisi ai tanti comitati che stanno sorgendo in tutta la città, hanno attaccato a testa bassa il Comitato Besta e la lotta del Don Bosco. Con questa sigla hanno provato a raccogliere commercianti e tassisti, ma si vede bene che tutto è tranne un comitato di cittadini: nel volantino per il 26 infatti ci sono i simboli di FdI, Lega, FI e altre amenità varie.

Nella campagna elettorale e nel tentativo di montare le critiche crescenti al PD e Lepore, le destre però mostrano come al solito la loro faccia reazionaria e antipopolare: vorrebbero che il tram sventrasse piazza dell’Unità per togliere al quartiere un luogo di aggregazione e socialità, vorrebbero militarizzare i quartieri con l’esercito… Ma queste sono già le cose che sta facendo il PD, e l’asse Lepore-Piantedosi!

Noi non nascondiamo che i quartieri siano luoghi in cui ci sono anche dei problemi, ma questi problemi sono dati dalle condizioni in cui la politica relega le periferie: se il lavoro non c’è o è sottopagato, se tutto lo stipendio se ne va in affitti proibitivi, se non ci sono servizi o assistenza sociale, questo è il vero degrado dei quartieri!

Le destre fanno il gioco del PD chiedendo repressione e controllo, ma questo non fa altro che attaccare le classi popolari e i lavoratori, sia italiani che stranieri, per garantire la prossima ondata di speculazione urbana. Per noi la riqualificazione dei quartieri la può fare solo chi ci vive, attivando le reti di solidarietà, aumentando l’offerta sociale e culturale, creando attività, resistendo a speculatori e fascisti, lottando affinché tutti possano accedere ai servizi necessari!

