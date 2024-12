Regione. Ecco la giunta Bonaccini 3.0

Per quanto riguarda le nomine, anche l’ambientalismo moderato rimane fuori dalla giunta De Pascale: per noi la conferma che l’unica alternativa è la totale autonomia dal campo largo

Bonaccini è volato in Europa, ma la Giunta di De Pascale conferma in toto l’esperienza degli ultimi 10 anni, a partire dalle conferme di peso: Vincenzo Colla, l’uomo del cosiddetto “Patto per il clima e il lavoro”, Irene Priolo che è stata anche brevemente presidente ad interim e Mammi all’agricoltura. Evidentemente per il PD regionale il tracollo dell’affluenza non è stato abbastanza per stimolare una sterzata.

Proprio sull’ambiente si segnala il massimo della continuità, Priolo mantiene la delega col nome “ambiente” dimezzata, l’altra mezza delega col nome di “Green economy” va a Colla che in questi anni ha gestito il “patto per il clima e il lavoro” svuotandolo di ogni elemento ecologista e portando avanti un modello di sviluppo basato sul consumo di suolo, come viene certificato anno dopo anno dai rapporti ISPRA, ed escludendo i sindacati conflittuali da ogni tavolo di trattativa.

Emerge anche con chiarezza che rimane fuori dalla giunta chi aveva provato a qualificarsi come ambientalista all’interno del sistema di alleanze del PD, una dinamica peraltro già vista a Bologna. Questo ci conferma quello che abbiamo detto negli ultimi mesi, che non si può pensare di spostare a sinistra il PD continuando a sostenerlo, ma che l’unica possibilità per le questioni dell’ambiente, così come del lavoro e anche della pace, sono nella costruzione di un’alternativa indipendente di rottura.

Ci impegniamo a continuare a portare avanti il nostro ruolo di opposizione a questo sistema, annodando sempre più e sempre meglio i fili di un’alternativa politica necessaria per cambiare direzione a questa regione, per costruire insieme alle forze sociali e ai cittadini un nuovo patto per la sicurezza sociale, ambientale e lavorativa.