Bologna. Studente incatenato al Minghetti contro l’approvazione del dl sicurezza

Per l’abolizione del decreto Minniti e contro la passerella di Meloni in città!

h 11 Parco Don Bosco: fuori Meloni da Bologna!

Inizia il #NoMeloniDay a Bologna continuando la mobilitazione degli studenti contro la repressione. Per rispondere alle prove di stato di polizia di ieri con le gravissime intimidazioni della polizia alla studentessa incatenata ieri al Cavour e ai solidali, e alle violente cariche alla manifestazione contro il DL1660 di ieri a Roma, oggi ci siamo incatenati anche davanti al Liceo Minghetti di Bologna.

Ci incateniamo, durante la settimana di agitazione di OSA per fermare il DL1660, e le politiche di riarmo del governo Meloni, per la revoca del Decreto Minniti e contro la passerella della fascista e guerrafondaia Meloni nella nostra città.

Questo è solo l’inizio di una grande giornata di lotta nella nostra città: alle 11 partiremo in corteo dal Parco Don Bosco per andare a contestare Meloni e far capire per l ennesima volta che nella nostra Bologna, medaglia d’oro alla Resistenza, fascisti e guerrafondai non saranno mai i benvenuti.

Siamo contro le politiche repressive, securitarie, che minano la libertà di esprimere dissenso anche in forme pacifiche, che attaccano le fasce popolari della popolazione dai migranti a chi lotta per il diritto all’abitare. Il DL1660 è solo l’ultimo schifo liberticida in continuità con decenni di politiche repressive portate avanti da governi di tutti i colori politici, dai decreti Minniti a quelli Salvini, passando per la Riforma Valditara sul voto in condotta oltre che alla repressione di stato quotidiana fatta con centinaia di episodi di cariche, denunce, provvedimenti legali messi in campo negli ultimi anni contro attivisti, spazi sociali, studenti, lavoratori e migranti.

Continueremo a lottare a oltranza contro le politiche liberticide e guerrafondaie che Governo Meloni e UE portano avanti a braccetto a partire dalla contestazione di oggi alle 11 al Parco Don Bosco

