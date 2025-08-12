Bologna. Blitz per i cantieri, mica per il verde

Lepore ha smentito sdegnato la notizia che a Ferragosto ci sarebbe stato il blitz per tagliare gli alberi del Casalone di San Donnino per i cantieri del tram… e il blitz l’hanno fatto stamattina per il cantiere del tram in Piazza dell’Unità!

Stamattina come Potere al Popolo siamo in piazza con le cittadine e i cittadini contro questa ennesima mossa che sfrutta il poco di ferie che ci si può permettere per fare le mosse impopolari.

Per il consigliere di Potete al Popolo in Navile, Pietro Pasquariello: “Non basteranno né gli alberelli in vaso né le smentite che non smentiscono nulla: la verità è che sul verde urbano la giunta Lepore-Madrid-Clancy ha perso ogni fiducia perchè ha costantemente dimostrato che per loro la filiera del cemento e dell’edilizia vale molto di più della vivibilità delle e dei bolognesi.“

