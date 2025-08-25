San Leonardo. Un giardino pubblico coi soldi pubblici, è così difficile?

Le due spiegazioni possibili sulla vicenda del Giardino San Leonardo sono due: o il Comune non ha la capienza in bilancio per gestire gli 0,15 ettari del Giardino San Leonardo oppure c’è la malafede di non poter concedere vittorie ai comitati, alle opposizioni, ai cittadini e alle cittadine.

In realtà, siamo piuttosto sicuri che nelle pieghe di un bilancio da mezzo miliardo si possano trovare i soldi necessari, quindi pensiamo sia la seconda opzione. Il sospetto è rafforzato dall’ennesimo tentativo di paventare una convergenza con l’opposizione di destra mai vista sul terreno.

È così difficile mettere a tema la gestione pubblica del verde pubblico? Evidentemente si, perché i referenti di questa amministrazione sono soggetti come Johns Hopkins University che dichiarano di avere 100 milioni per operazioni immobiliari, mentre i cittadini che vogliono uno straccio di verde devono accontentarsi delle briciole.

