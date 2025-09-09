Da Bologna rispondiamo alla chiamata della Sapienza: Block the university! All eyes on the Flotilla!

Oggi ore 19:00: Raggiungiamo la manifestazione cittadina per la Sumud Flotilla dal presidio permanente

Dopo l’attacco d’Israele alla barca madre “Family” della Global Sumud Flotilla in Tunisia di stanotte, gli studenti dell’Università di Bologna rispondono alla chiamata alzatasi dalla Sapienza di Roma: da oggi saremo in presidio permanente in rettorato, siamo pronti a bloccare le università, BLOCCHIAMO TUTTO!

La missione della Flotilla è una sfida ad Israele, al progetto sionista, ma non solo: è una sfida alle complicità anche del nostro Governo e delle nostre istituzioni, complici del genocidio del popolo palestinese e dell’assedio che continua ad affamare, uccidere e isolare i palestinesi.

Raccogliamo l’esempio dei portuali del @Calp_Genova e dei lavoratori dell’Unione Sindacale di Base: possiamo e dobbiamo bloccare la macchina del genocidio, non vogliamo più accettare alcuna complicità che lega anche i nostri Atenei al sionismo, alla pulizia etnica, all’occupazione, al genocidio.

Dai porti alle università: sarà sciopero generale, bloccheremo il Paese! Prendi anche tu parte all’equipaggio di terra della Flotilla: porta la tua tenda al presidio permanente! Invitiamo ogni realtà, associazione, collettivo studentesco, politico, sociale e cittadine a partecipare, qui a Bologna e in tutta Italia!

I crimini israeliani sulla popolazione palestinese, che continuano ad intensificarsi in questi giorni, non resteranno impuniti, le complicità del nostro Governo devono cessare, la Flotilla deve arrivare a Gaza: se bloccano la Flotilla, blocchiamo tutto!

Domani mercoledì 10 settembre alle 12:00 Conferenza Stampa davanti al Rettorato!

