Bologna. Aggressione sionista al presidio permanente

Questo il clima creato dalla complicità di governo meloni e istituzioni!

Oggi ore 17 assemblea cittadina studentesca: contro la complicità di Governo e istituzioni costruiamo lo sciopero generale!

Questa notte, un sionista ha aggredito e provato a rubare bandiere e cartelli al presidio permanente per la palestina al rettorato unibo di Bologna.

Questo è ormai il clima che viviamo in questo paese, frutto della complicità di Governo Meloni e delle istituzioni col sionismo e coi sionisti.

Non ci facciamo intimidire, anzi, andiamo avanti più convinti che mai continuando a fare male al sionismo: COSTRUIAMO L’EQUIPAGGIO DI TERRA, AFFONDIAMO IL SIONISMO, ROMPIAMO CON ISRAELE!

Ci vediamo tra pochissimo all’assemblea cittadina studentesca, verso il grande sciopero generale lanciato dall’@unionesindacaledibase il 22 settembre.

