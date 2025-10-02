Bologna. Via Zamboni 32 occupato: per la Flotilla, per la Palestina, blocchiamo tutto

Pronti allo sciopero generale del 3 ottobre!

2/10 H.12 CONFERENZA STAMPA

Oggi Israele ha attaccato la Global Sumud Flotilla, gli studenti hanno risposto prontamente in un partecipatissimo corteo studentesco, confluito nel corteo cittadino partito da Piazza Maggiore, e dopo abbiamo deciso di occupare il FICLIT di Via Zamboni 32.

Da più di tre settimane siamo in mobilitazione in università dal presidio permanente in Rettorato, l’occupazione di Giurisprudenza, ai presidi permanenti studenteschi a Berti-Pichat e al Dipartimento di Fisica, ci siamo mobilitati in centinaia al Senato Accademico chiedendo la fine degli accordi tra Unibo e il sionismo, abbiamo bloccato l’università il 22 Settembre al fianco dei lavoratori dell’@unionesindacaledibase nella data di Sciopero Generale.

Di fronte all’attacco della Flotilla, a più di 75 anni di occupazione e colonialismo in Palestina, di fronte al genocidio e l’assedio perpetrati sulla popolazione palestinese, di cui il primo colpevole è lo stato Terrorista d’Israele, ma eguali colpevoli sono il nostro Governo dalla Premier Meloni, alla Ministra Bernini, e istituzioni complici come la nostra università stessa, oggi occupiamo il 32 in difesa della Flotilla, per imporre la rottura con Israele.

Gli studenti sono l’equipaggio di terra della Flotilla, occuperemo ad oltranza e chiediamo l’immediato rilascio degli ostaggi catturati dall’entità sionista sulle navi della Global Sumud Flotilla, le dimissioni del Governo a partire della Ministra Bernini per il suo attacco alle mobilitazioni studentesche, al supporto e complicità fornite al sionismo, per richiedere l’immediata interruzione di ogni rapporto con Israele dal Governo al nostro Ateneo. Richiediamo le dimissioni anche del Rettore Molari, in quanto nonostante due e più anni di mobilitazione studentesca continua a non avere la volontà di rompere con Israele. Il Rettore Molari e la Ministra Bernini non rappresentano la volontà del corpo accademico e studentesco, espressa chiaramente dalla mozione studentesca nello scorso senato accademico e nello Sciopero Generale del 22 Settembre.

Hanno attaccato la Flotilla, come promesso, nella mattina siamo pronti a bloccare tutta l’università. Siamo pronti allo Sciopero Generale del 3 Ottobre annunciato dall’@unionesindacaledibase. Il 4 Ottobre scenderemo in piazza a Roma nella data di manifestazione nazionale per la Palestina.

DAI PORTI AGLI ATENEI, ROMPERE CON ISRAELE, PER LA PALESTINA, PER LA FLOTILLA: BLOCCHIAMO TUTTO!

2 Ottobre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO