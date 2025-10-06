Unibo denuncia gli studenti in occupazione contro il genocidio

Mentre il governo Meloni reprime violentemente le manifestazioni oceaniche di questi giorni, la governance di UNIBO e il Rettore Molari ha denunciato gli studenti che stanno occupando e bloccando le lezioni al Dipartimento di Fisica contro il genocidio, con la flotilla e la Palestina per la rescissione dei rapporti di complici tra dipartimento e università e lo stato terrorista di Israele.

L’ UNIBO dopo la mozione approvata al Senato Accademico di Giugno sulla Palestina, invece di rescindere gli accordi con Israele e le aziende belliche con un genocidio in atto, risponde con la repressione e denuncia gli studenti in occupazione.

L’università di Bologna, invece denunciare la grave repressione che ha coinvolto anche i suoi studenti messa in atto dal Governo Meloni che abbiamo ben visto alla stazione di Bologna con le manganellate e i fumogeni sparati ad altezza uomo, si accoda attaccando gli studenti che si mobilitano.

Per questo domani chiamiamo conferenza stampa alle ore 13.00 ai giardini di Fisica. Facciamo appello alla partecipazione a tutti i professori, studenti e lavoratori per dimostrare che l’università che denuncia gli studenti in lotta contro le complicità con un genocidio, non rappresenta e non potrà mai rappresentare la comunità accademica del Dipartimento di Fisica e Astronomia. CONFERENZA STAMPA Giardino di Fisica, Via Irnerio 46 | ore 13.00

