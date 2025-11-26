Bologna. Studenti in tenda fuori ergo: dove sono le borse di studio?

Qualche giorno fa è arrivata questa comunicazione da ErGo l’azienda per il diritto allo studio, in cui si dice che quest’annoa moltissimi idonei per il momento non verrá erogata la borsa di studio per mancanza di fondi, mettendo gli studenti di fronte al fatto compiuto, causando enormi difficoltá.

Per questo abbiamo deciso di accamparci fuori da Er.Go per avere risposte e garanzie in un incontro pubblico insieme a tutti gli studenti.

Le parole vuote dell’Assessore Paglia non ci bastano, università e regione in questi mesi hanno negato e nascosto il fatto che le borse ErGo fossero a rischio. La situazione è chiara: oltre alla mancanza delle prime rate, per la prima volta in Emilia Romagna ci sarà la figura di idoneo non beneficiario, quindi migliaia di studenti si ritroveranno senza borsa di studio, nonostante rientrino nei criteri ISEE per richiederla.

È inaccettabile che a novembre, l’unica cosa che er.go riesce a dire agli studenti è di continuare ad aspettare nuove notizie fino a dicembre sulla presenza dei fondi del ministero.

E se quest’anno la situazione è questa, non potrà che peggiorare, infatti nella manovra finanziaria, la ministra Bernini dice di avere aggiunto 250 milioni per il diritto allo studio, per mascherare il fatto che l’anno scorso non ha fatto altro che portare avanti ingenti tagli all’università.

Di conseguenza, in realtà, la manovra finanziaria vede un taglio di almeno 150 milioni su diritto allo studio e servizi essenziali per gli studenti, mentre si aumentano i fondi per le spese militari, seguendo la volontà a livello europeo.

Chiaramente, le priorità rimangono sul riarmo, militarizzazione e le necessità politiche del Governo e dell’Unione europea, invece che quelle di un diritto allo studio per tutti.

Vogliamo risposte e garanzie da er.go, gli studenti non possono essere obbligati a rinunciare a un percorso universitario e a un futuro, per questo rimarremo in tenda finché non ci verrà dato un incontro pubblico!

E per un diritto allo studio garantito, contro governo Meloni e finanziaria di guerra, dalla tendata rilanciamo lo sciopero generale del 28 novembre e la manifestazione nazionale del 29 novembre.

Chiamiamo conferenza stampa alle ore 15 di fronte a ergo via santa Maria maggiore 4

Ore 15 conferenza stampa

Ore 16 assemblea studentesca

