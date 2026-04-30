Migliaia in piazza a Bologna: giu le mani dalla Flotilla, Israele stato terrorista!

Pronti di nuovo a bloccare tutto!

Oggi le strade di Bologna si sono di nuovo riempite di migliaia di persone in piazza per chiedere il rilascio immediato degli attivisti della flotilla, la fine delle complicità tra le nostre istituzioni e Israele stato terrorista e per la Palestina libera. Quello a cui abbiamo assistito stanotte è un vero atto criminale di pirateria internazionale compiuto da Israele, perpetuato ancora una volta, come a settembre, nella più totale impunità.

Mentre Israele con gli Stati Uniti, continua a spargere guerra in tutto il Medioriente e la sua pulizia etnica dei Palestinesi, il Governo Meloni si limita a magre dichiarazioni ignorando che se Israele può compiere tutti i crimini che vuole é solo perché continuano a gonfie vele le complicità che legano le nostre istituzioni allo stato sionista.

Dal comune di Bologna alla Regione, fino al nostro Governo ogni collaborazione ed accordo con Israele va immediatamente interrotto, cosi come va interrotto il riarmo, l’economia di guerra ed i progetti di leva militare del ministro Crosetto.

Dopo le mobilitazioni di questo autunno dove milioni di persone sono scese in piazza contro le complicità col genocidio e la guerra, siamo pronti a BLOCCARE TUTTO di nuovo.

Richiediamo l’immediato rilascio di tutti gli attivisti della Flotilla.

Richiediamo l’immediata fine di tutte le complicità che legano il nostro paese e l’unione Europea allo stato sionista.

Richiediamo l’interruzione dei programmi di riarmo e la costruzione dell’economia di guerra.

PALESTINA LIBERA!

30 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO