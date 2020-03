Roma. Il Pd contrario a riapertura ospedali chiusi. Una toppa peggiore del buco

In questi giorni di emergenza pandemia, era circolata una petizione nella Capitale che chiedeva la riapertura dell’ospedale Forlanini (vicino al più noto Spallanzani) per utilizzarlo come spazio per eventuali installazioni di emergenza. La petizione in pochissimo tempo ha raccolto oltre 50mila firme.

In conseguenza della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del Coronavirus, chiediamo la riqualificazione e la riapertura immediata dei servizi medici presso l’Ospedale “Forlanini” di Roma.

La struttura sanitaria (intitolata al medico milanese collaboratore di Koch che nel 1882 isolò il bacillo della tubercolosi) un tempo eccellenza specifica per le malattie polmonari, è stata chiusa nel 2015 per proclamata insostenibilità della spesa, in relazione all’effettiva utilità dei servizi resi, come stimata al tempo.

Allo stato attuale, che vede questa utilità impennarsi per la straordinaria insorgenza dell’epidemia di Covid-19, è nostra intenzione richiedere che questo polo sanitario – in parte abbandonato al degrado, in parte riconvertito a spazio per attività culturali – torni a svolgere in tempi brevissimi la vitale funzione per la quale venne all’epoca creato.

I gruppi consiliari al Campidoglio del M5S e di Sinistra per Roma, hanno presentato un Odg che ricalca la richiesta contenuta nella petizione e che chiede la riapertura delForlanini.

Ma oggi è arrivata la doccia fredda: Infatti il gruppo consiliare del Pd, in occasione dell’Assemblea capitolina straordinaria a porte chiuse dedicata all’emergenza Coronavirus, ha votato contro l’Odg presentato dal M5S e Sinistra per Roma che chiede alla sindaca di Roma Virginia Raggi di attivarsi presso la Regione Lazio per la riapertura di ospedali storici come il San Giacomo e il Forlanini.

In una nota, la consigliera comunale e responsabile della Sanità del Pd Lazio, Valeria Baglio. Qui di seguito il comunicato della Baglio nel quale sostiene che “l’emergenza legata al virus COVID-19 va gestita con serietà e professionalità. Mentre va sempre il nostro ringraziamento all’assessore regionale alla Sanità D’Amato e agli operatori sanitari che stanno operando al meglio in queste settimane, raggiungendo in alcuni momenti vette di vero eroismo, alcuni esponenti politici non trovano niente di meglio da fare che sollevare una polemica fuori dal mondo e dal tempo, chiedendo anche di riattivare l’ospedale Forlanini. Viene il dubbio che questi personaggi non sappiano di cosa parlano: la struttura è infatti inutilizzabile, ed è chiusa dal 2008” (1). “Per comprendere il suo stato di totale fatiscenza, impossibile da valorizzare in questa fase di emergenza – continua Baglio – si tenga conto che uno dei suoi padiglioni è stato dato ai Carabinieri di Monteverde, che dopo anni non riescono ancora ad effettuare i minimi interventi necessari a causa dei vincoli di vario tipo che ancora insistono sulla struttura. Consiglio a questi personaggi, tra cui la sindaca di Roma Raggi – aggiunge Baglio – di pensare di più a dare una mano a chi si impegna h24 per contenere la diffusione del contagio, di evitare polemiche sterili ed inutili in un momento come questo, e di dimostrare, se non un minimo senso delle istituzioni, quantomeno un maggiore ritegno”.

Come dire, il Pd romano anche in questa occasione è riuscito a mettere sulla questione sanità una toppa peggiore del buco.

(1) La consigliera Baglio sbaglia completamente sulle date. Infatti ad essere chiuso dal 2008 è l’ospedale San Giacomo mentre il Forlanini è stato definitivamente chiuso nel 2015. Due anni dopo l’elezione del primo mandato di Zingaretti come presidente della Regione Lazio.

15 Marzo 2020