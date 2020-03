Roma, emergenza coronavirus: sulle politiche sociali il IV municipio #restaacasa

Questa emergenza dovuta all’espandersi del Coronavirus richiede uno sforzo popolare enorme. Arrivati oramai alla prima settimana di quarantena, ci stiamo rendendo perfettamente conto delle difficoltà legate alle giuste e ragionevoli misure di emergenza sanitaria.

Per questo ci siamo fatti promotori nei nostri quartieri di iniziative di solidarietà verso le persone più fragili, specialmente anziane, che sono particolarmente coinvolte in questa fase. Abbiamo strutturato un servizio informale e popolare di spesa a domicilio e di ritiro e consegna di farmaci, affinché per nessuno l’oramai famoso #restoacasa diventi #restodasolo. Abbiamo anche denunciato casi di speculazione nei nostri quartieri per la rivendita di amuchina e mascherine. Insomma, stiamo vivendo e attraversando le diverse criticità del momento.

Partendo da questa premessa, vogliamo denunciare con forza la totale assenza del IV Municipio in questa emergenza. Noi non possiamo e non vogliamo sostituirci alle istituzioni. Il municipio, che è l’istituzione di prossimità per eccellenza, dovrebbe stare in prima fila nel dare un punto di riferimento alle persone. Soprattutto in quartieri con mille problematiche come i nostri, in cui vivono tanti anziani e disabili. Purtroppo, invece, ad oggi il municipio e la Presidente Roberta Della Casa sono ancora latitanti; non c’è alcun servizio offerto alle persone, nessun numero di telefono, nessuna iniziativa all’altezza del momento storico che stiamo vivendo.

Come stiamo verificando anche in questi giorni a partire dalle nostre iniziative di solidarietà, sono tanti i modi in cui un’amministrazione può dimostrare questo ruolo: dall’utilizzo dei mezzi del municipio per il supporto agli anziani e alle persone malate o alle famiglie con bambini, all’istituzione di un numero telefonico di assistenza reale (non come quello attuale), alla predisposizione di attività di sostegno che sia presente per le strade dei nostri quartieri.

È una questione di volontà politica e di responsabilità verso un’intera comunità, i cui abitanti aspettano delle risposte, urgenti.

17 Marzo 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO