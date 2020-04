Roma, nasce la “Brigata Studentesca – Servire il Popolo!”

Dove non arriva lo Stato arriva il popolo, e chi al suo servizio, per la sua organizzazione, si mette.

Si potrebbe sintetizzare così la nascita della “Brigata Studentesca – Servire il Popolo!” che da questa mattina si mette al servizio dei bisogni di quei quartieri popolari della periferia romana da troppi anni abbandonata al suo destino, destino che non poteva essere “altro” in tempo di pandemia.

Non è un caso che la prima azione si svolga proprio in una serie di borgate del IV municipio, protagonista suo malgrado negli ultimi giorni di un circo elettoralistico da parte della giunta del Movimento 5 Stelle, al governo da 4 anni, la cui maggioranza ha sfiduciato dopo una serie di giravolte la propria presidente Roberta Della Casa, in piena crisi da coronavirus. Non proprio un atteggiamento responsabile…

Come spiegano gli studenti nel comunicato che vi proponiamo di seguito per intero (in fondo, anche alcuni scatti della mattinata), il progetto non è nulla di assistenzialistico, ma solo la consapevolezza politica della fase storica in corso, in cui la sola risposta possibile degli abitanti all’incuranza dello Stato è l’organizzazione delle forze popolari per la salvaguardia della dignità di tutti, su cui gli studenti scommettono portando il loro sostegno materiale e morale.

Nel degrado delle risposte politiche alla crisi messe in campo nel paese, una ventata d’aria fresca!

*****

Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, si è reso subito chiaro che a pagare maggiormente gli effetti della crisi sono le fasce più deboli della società.

In questi giorni, tantissimi cittadini hanno perso lavoro e reddito e non sanno più come andare avanti: questo riguarda prima di tutto chi abita nelle periferie delle nostre città, ormai da anni marginalizzate e abbandonate in condizioni di miseria e povertà.

In questo contesto, le istituzioni e il governo non stanno dando risposte serie in grado di fronteggiare la situazione gravissima, né sul piano dei sussidi economici – insufficienti – né su quello dei tanto decantati Bonus Spesa, che risultano inaccessibili per la maggioranza di coloro che ne fanno domanda.

Lo Stato sta abbandonando le fasce popolari del nostro paese e della nostra città, Roma, la quale conta migliaia di persone che vivono nelle periferie e che versano in condizioni disastrose.

Oggi non possiamo restare fermi a guardare.

È per questo che attiviamo la Brigata Studentesca – Servire il Popolo!, che insieme ad altre realtà cittadine e a diversi comitati dei quartieri popolari praticherà sostegno attivo a chi è in difficoltà, a partire dalle consegne dei pacchi alimentari per chi non può uscire di casa a fare la spesa o per chi non può permettersela economicamente.

Questo non per assinstenzialismo, ma perché laddove le carenze dello Stato sono forti ci sostituiamo noi con l’organizzazione popolare: riteniamo necessario stare accanto alla nostra gente in un momento di crisi come questo, portare avanti la solidarietà popolare, smascherare la classe politica INDECENTE che dirige il paese e costruire organizzazione nelle periferie, per riconquistare la dignità che ci hanno sottratto.

Ci appoggeremo ad associazioni di promozione sociale che ci renderanno legalmente possibili le uscite per il sostegno ai quartieri.

Noi studenti fino a settembre non torneremo a scuola, ma non per questo dobbiamo restare con le mani in mano ed essere relegati in una sfera individuale: mettiamoci a disposizione della nostra gente, attiviamoci per la collettività!

Tutti coloro che vogliono aiutare e costruire le brigate nei propri quartieri sono invitati a contattarci, così da poterci organizzare!

RIPRENDIAMOCI TUTTO!

