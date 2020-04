Roma, IV municipio: la maggioranza 5stelle sfiducia la presidente Della Casa

Il gruppo consiliare del Movimento cinque stelle in carica nel IV municipio ha presentato questa mattina una mozione di sfiducia lunga 5 pagine nei confronti della propria presidente Roberta Della Casa.

Da quanto si apprende, l’ultimo episodio di malcontento è stata la direttiva di giunta per l’utilizzo di una somma pari 90mila euro per la realizzazione di la serie di eventi di Villa Farinacci, somma che invece la parte sfiduciante avrebbe preferito impiegare per il sostegno alle emergenze del territorio, uno dei più poveri della capitale e che di certo sentirà fortemente l’impatto della crisi sociale ed economica emersa con il coronavirus.

Episodio a parte, la tempistica della sfiducia della Della Casa, fedelissima di Virginia Raggi, è una sintesi inequivocabile dell’inabilità generale con cui i pentastellati hanno “governato” il municipio negli ultimi quattro anni, avallando – come ricorda il comunicato della Rete popolare Tiburtina che vi riportiamo di seguito – in tempi non sospetti scelte di governo che non-solo-da-oggi si disinteressano del benessere generale dei cittadini.

Nel pieno dell’emergenza e nell’incertezza del futuro che verrà, gli scontri fratricidi interni alla maggioranza sono l’ultimo taetrino a cui avremmo voluto assistere.

Apprendiamo dagli organi di stampa della mozione di sfiducia presentata dalla maggioranza 5Stelle del IV municipio nei confronti della presidente Della Casa.

Preoccupazione principale dei consiglieri del nostro territorio, che, è bene ricordarlo, negli ultimi anni hanno sempre avallato una amministrazione negligente, distante dai bisogni dei cittadini e concentrata unicamente sul proprio tornaconto politico, è quella di sfiduciare oggi il loro stesso presidente, per motivi che, ovviamente, nulla hanno a che fare con la gestione emergenziale e coi bisogni del territorio.

Come Rete popolare Tiburtina da mesi denunciamo la miopia e l’inefficienza della giunta Della Casa che in queste settimane è stata ancora più lontana dalle esigenze vitali dei propri cittadini: dai tanto decantati buoni spesa, di cui ancora oggi migliaia di nuclei familiari attendono notizie, ai buoni affitto, le cui domande è ancora impossibile presentare, il governo del IV municipio sì è distinto tra i più disorganizzati di Roma.

Ancora una volta in prima linea insieme a tante altre realtà popolari, nell’emergenza ci siamo stati noi, sicuramente con i nostri limiti ma celeri nel sostegno e nell’aiuto della nostra gente. Questa maggioranza si è dimostrata in passato incapace di gestire l’ordinario, e non riusciamo a pensare al modo in cui possa gestire un futuro di emergenza e di crisi sociale.

Rete popolare Tiburtina

