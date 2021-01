Roma 2021, “Il primo passo”. Assemblea spostata a venerdì 15 gennaio

A causa delle restrizioni anticovid previste per sabato 9 e domenica 10, l’assemblea convocata per sabato 9 gennaio viene spostata a venerdì 15 gennaio, alle ore 17.00 puntuali presso l’occupazione abitativa di via del Caravaggio 107.

Si tratta di dare seguito al percorso avviato con l’assemblea del 10 dicembre e cominciare a materializzare il primo passo verso una coalizione del conflitto che sappia rimettere al primo posto le esigenze popolari nell’area metropolitana di Roma anche in occasione delle elezioni comunali del 2021.

L’assemblea del 10 dicembre ha ragionato infatti su come produrre una spinta politico-sociale capace di far esprimere la “città di sotto” in maniera diretta, esplosiva, indipendente, distante da forze politiche responsabili del disastro capitolino – ma anche nazionale – attuale e passato.

Una spinta per niente disponibile al compromesso in favore di alleanze definite “di sinistra”, costruite nell’ottica del “male minore” e in risposta alla minaccia della destra che avanza, ma compatibili con l’ipotesi politica di un Partito Democratico che ha prodotto negli anni solo precarietà e impoverimento.

La possibilità che ci possiamo dare può essere molto grande dentro un orizzonte denso di nubi per chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, per chi non riesce a pagare l’affitto, per chi fa un lavoro precario o in nero, per chi non riesce ad accedere al reddito perché priv* di una residenza, per chi non riesce a curarsi e a studiare come si dovrebbe, per chi crede che cemento e grandi opere non siano la soluzione, ma parte del problema.

Continuiamo a creare insieme le possibilità affinché ciò accada, anche e non solo nelle elezioni comunali di Roma 2021.

Ripetiamo il nuovo appuntamento: venerdì 15 gennaio, ore 17:00, in via del Caravaggio 107.

