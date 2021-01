Roma. Liceo Albertelli allagato, scatta la protesta degli studenti

Ieri mattina un gruppo di studenti del Pilo Albertelli si è presentato all’entrata del liceo di via Manin, a Santa Maria Maggiore, per protestare contro le condizioni strutturali critiche in cui versa l’edificio scolastico.

Pochi giorni fa, nel silenzio generale del preside e della segreteria che non hanno comunicato quanto avvenuto alla comunità scolastica, il liceo si è allagato a causa di una semplice pioggia, portando danni la cui l’entità è ancora sconosciuta, ma che potrebbero essere seri e permanenti, e che sicuramente certificano la condizione di precarietà in cui si trova l’istituto, che già negli anni passati aveva avuto problemi di questo tipo.

QUESTA SCUOLA FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI, NON VE STAMO PIU’ A SEGUI’! #IOSCIOPERO



Recita così lo striscione portato in strada dagli studenti, che si mobilitano contro la mancanza di sicurezza nelle scuole e contro le modalità di rientro a scuola prevista per il 18 gennaio, a loro detta “disastrosa e fallimentare”.

I ragazzi e le ragazze rilanciano perciò lo stato di sciopero a oltranza partito negli ultimi giorni nelle scuole di Roma e provincia, e che si sta espandendo rapidamente col passare delle ore.

