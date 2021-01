Accademia Rebelde, “Lotta di classe e movimento socialista e comunista in Italia”

Dopo il ciclo dedicato alla storia delle nostre rivoluzioni (russa, cinese, cubana), a 100 anni dalla nascita del PCI, l’Accademia Rebelde propone un nuovo progetto di formazione centrato sulla storia della lotta di classe e lo sviluppo del movimento politico socialista e comunista nel nostro paese in 140 anni di storia.

Vogliamo cogliere l’occasione di questo storico anniversario per fare un lavoro di alfabetizzazione storica, di formazione sulla storia politica e sociale del nostro paese, al di là della rituale celebrazione o della damnatio memoriae.

Nonostante siano passati alcuni decenni dallo scioglimento del più importante partito comunista di un paese capitalista, la borghesia italiana in particolare quella di “sinistra” non perde occasione di distorcere, alterare, la grande storia del movimento operaio e socialista del nostro paese, non ultima l’uscita in questi giorni del libro La dannazione di Ezio Mauro, storico esponente del “partito di Repubblica”.

Riteniamo importante nella battaglia delle idee dedicare un ciclo di formazione e divulgazione sulla storia nazionale delle classi subalterne, dei loro riferimenti ideologici, delle lotte per le conquiste sociali, delle battaglie politiche volte all’affermazione di una società socialista.

In questo ciclo diviso in quattro appuntamenti tenteremo di tracciare un filo concreto della grande ondata proletaria che ha segnato il nostro paese.

Le giovani generazioni che si affacciano alla politica, le nuove leve della militanza rivoluzionaria hanno bisogno di conoscere la nostra tradizione operaia e socialista che ha reso l’Italia un paese unico, particolare tra i paesi capitalisti. Compito di questo ciclo è mettere in connessione le grandi lotte contadine e operaie con la storia delle organizzazioni politiche che hanno promosso l’indipendenza politica del proletariato.

Lo facciamo senza nessuna presunzione di indicare un bilancio storico, ma solo come occasione per dare un’idea generale utile per lo sviluppo della coscienza di classe e rafforzare la nostra identità nella consapevolezza che in questi anni ci sarà ancora da resistere: resistere per costruire una nuova indipendenza politica delle masse popolari dalla barbarie capitalista.

I quattro appuntamenti:

-venerdì 22 gennaio: “Dalle società segrete alla nascita del PCd’I”

-venerdì 29 gennaio: “La lotta contro il fascismo e la Resistenza”

-venerdì 12 febbraio: “Dalla Costituente alla morte di Togliatti”

-venerdì 26 febbraio: “Il Pci, il ‘68 e il compromesso storico”

Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sulle nostre pagine social.

