Roma. La ASD Street of the Life a un passo dallo sgombero

Mercoledì 28 aprile alle ore 8:00 l’Amministrazione procederà allo sgombero illegittimo della ASD Street of the Life, la palestra che si trova accanto al Teatro Della Dodicesima, a Spinaceto, e che è attiva da più di 20 anni.

Come molti di voi sanno, lo stesso giorno alle 9:30 è prevista l’ennesima ed inutile Commissione patrimonio convocata dal Consigliere Ardu, per far finta di discutere “insieme” del regolamento che dovrebbe mettere ordine al patrimonio di Roma Capitale.

Come gesto di solidarietà nei confronti di una realtà che, come tutti noi, è costretta a subire da troppi anni questi ingiusti soprusi da parte di chi, invece che trattarci come dei nemici, dovrebbe sapere che compito e missione della Politica è essere a fianco della cittadinanza e migliorarne le condizioni di vita,

Vi chiediamo di non partecipare per protesta alla Commissione ed essere insieme a noi mercoledì mattina per non permette un atto, che può essere soltanto definito di arroganza istituzionale e puro vandalismo politico amministrativo.

Un atto il cui unico fine è di degradare quanto più possibile i quartieri di periferia, e non solo, e le condizioni di vita dei loro abitanti, ovvero noi. Esserci quindi è un atto di civiltà, di giustizia sociale e di legalità; quella sostanziale oltre che formale.