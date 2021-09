Expo a Roma? Canitano (Pap): “Meglio ripensarci prima di fare danni”

Alla vigilia del voto il Presidente del Consiglio Draghi ha evocato un convitato di pietra su Roma: L’Expo 2030. Sollecitato sin dal 2020 dalla Confindustria e poi condiviso dal “poker dei quattro” per le elezioni a Roma, l’Expo è stato gettato sul tavolo per animare fantasie, appetiti e chiacchiere.

“Se vediamo l’esperienza dell’Expo di Milano del 2015 vediamo i debiti e i buchi rifilate alle casse pubbliche da quell’evento” afferma Elisabetta Canitano candidata sindaca per Potere al Popolo. “I visitatori furono meno di quelli previsti, i soldi pubblici spesi il doppio di quelli previsti e poi i debiti e i padiglioni vuoti sono rimasti sul groppone dell’amministrazione comunale”.

“E’ ossessiva e suicida questa idea che lo sviluppo di Roma si regga sull’eccezionalità degli eventi (il Giubileo nel 2025, l’Expo nel 2030) perché l’esperienza sul campo dimostra che non è così” sottolinea Elisabetta Canitano. “I grandi eventi possono essere aggiuntivi e non sostitutivi di un progetto di sviluppo economico/sociale di Roma. Per questo Potere al Popolo parla di Città Pubblica e rovesciamento di priorità. L’Expo che hanno in testa Draghi, Confindustria e il poker dei quattro è una rinnovata ed enorme concessione agli appetiti di prenditori e speculatori privati. Roma ha bisogno di tutto ma non di questo” denuncia la candidata sindaca di Potere al Popolo.

