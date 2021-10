Roma. Fine delle elezioni, inizio degli sfratti?

Mercoledì 20 ottobre, a partire dalle ore 8:00, in via Monte Stallonara 90, ci sarà l’ennesimo tentativo di sfratto di Marco, onesto lavoratore e padre di famiglia che vive e lavora nella periferia ovest di Roma.

Marco, come abbiamo testimoniato altre volte, è un caso emblematico della truffa dei Piani di Zona, inquilino e regolare pagatore di un immobile in regime di edilizia agevolata finito nelle mani di chi non ne aveva diritto perché già proprietario di un’altra casa.

La mancata vigilanza delle istituzioni hanno portato Marco a una situazione paradossale, quella di essere dichiarato occupante abusivo nonostante anni di pagamenti tracciati dell’affitto, peraltro a prezzo di mercato, quando chi non poteva comprare e mettere a profitto la casa era proprio chi oggi lo vorrebbe sfrattare!

Per questo, mercoledì mattina Marco, e noi con lui, nel video di seguito chiama a raccolta l’inquilinato attivo, i movimenti e tutta la città solidale al picchetto antisfratto. La fine della campagna elettorale non deve coincidere con l’inizio della stagione degli sfratti, il diritto a una casa e la giustizia per tutti gli inquilini trappolati nella truffa dei Piani di Zona, come abbiamo dichiarato nero su bianco nel “Patto per i Piani di Zona”, devono essere una priorità!

