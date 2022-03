Roma. Contro il traffico di armi, con i portuali di Genova, occupata Lettere

Dalla facoltà di Lettere occupata della Sapienza solidarietà ai portuali di Genova in sciopero contro l’invio di armi!

Siamo solidali con i portuali di Genova in lotta che per domani hanno chiamato uno sciopero per denunciare la criminale complicità dell’Italia nel traffico internazionale di armi.

Sono anni che le proteste vanno avanti per denunciare l’invio di armi in Yemen e in tutti i contesti di guerra insabbiati dall’Occidente, e dimenticati dai media mainstream.

In un contesto in cui il governo approva un aumento delle spese militari, in cui il prezzo della guerra ricadrà sulle spalle dei lavoratori, delle classi popolari e dei giovani in primis, siamo al fianco dei lavoratori portuali che coraggiosamente bloccano i porti al traffico di armi.

Non un centesimo, un fucile o un soldato per la guerra imperialista di NATO e UE.

Blocchiamo la filiera della guerra dai porti alle università!

