Roma, La Sapienza: studenti sanzionano un banchetto neofascista

Riceviamo e pubblichiamo con piacere il video che sta girando sui social, soprattutto tra i più giovani, in cui un gruppo di studenti alla facoltà di Economia ha sanzionato, buttando volantini e nascondendo la bandiera, un banchetto organizzato da una nota organizzazione giovanile legata alla galassia neofascista.

In un clima politico avvelenato dal cieco supporto del governo italiana alla guerra in Ucraina e dalla vittoria della coalizione di Fratelli d’Italia alle elezioni, queste azioni sono come una ventata d’aria fresca nella fin troppo passiva società italiana.

Se collegato alla cacciata di ieri di Laura Boldrini (Pd) dalla piazza, in sostegno al diritto all’aborto e dal rinnovato protagonismo studentesco che sembra voler ripartire anche questo autunno, un anno dopo il movimento della Lupa, i rapidi cambiamenti che stanno avvenendo nello scacchiere internazionale, sembrano pian piano cominciare a muovere anche le anime non arrendevoli ancora presenti nel nostro paese.

Vi lasciamo al comunicato emesso dall’organizzazione giovanile Cambiare Rotta, che ha diffuso il video, e alle immagini stesse.

*****

Ci arriva voce che degli studenti, evidentemente in sintonia con l’ideale di antifascismo militante professato praticato dalla nostra organizzazione, non ce l’hanno fatta più a sopportare la presenza dei fascisti di ɐıɹɐʇısɹǝʌıuꓵ ǝuoızⱯ alla facoltà di Economia della Sapienza e hanno deciso di sabotarne il banchetto, stracciando bandiera, volantini e altro materiale propagandistico di fronte a loro.

Non possiamo che sorridere alla notizia e augurarci che ai fascisti non venga lasciato dagli studenti spazio alcuno, né nelle istituzioni né fuori.

Che le iniziative di questo genere si moltiplichino!

Che la resistenza a questo governo parta dall’antifascismo militante, in ogni facoltà, di ogni università, di ogni città!

30 Settembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO