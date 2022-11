Roma. Sciopero e proteste al liceo Visconti: “la scuola deve emancipare”

SCUOLA DELL’EMANCIPAZIONE, NON DELL’ESCLUSIONE!

Complici e solidali con il Visconti in lotta. Rompiamo la scuola – gabbia e lottiamo per una Nuova Scuola Pubblica il 18 novembre

L’Opposizione Studentesca D’Alternativa sostiene e supporta gli studenti del Liceo Visconti che per oggi martedì 8 novembre hanno scelto di protestare con uno sciopero contro i problemi e disagi riscontrati all’interno della scuola.

Dopo il picchetto gli studenti sono partiti in corteo fino alla Città Metropolitana strappando un incontro con il capo di gabinetto, a dimostrazione che la lotta paga ed è l’unico strumento per far sentire la nostra voce.

A far scattare la rabbia degli studenti del Liceo sono stati in particolare i ripetuti rifiuti da parte della Città Metropolitana e Mibact delle richieste della famiglia di un ragazzo disabile di montare una rampa all’ingresso dell’istituto, per agevolare l’ingresso a scuola degli studenti affetti da disabilità motorie.

Gli studenti denunciano la fantomatica “impossibilità” del montaggio della rampa, motivata dalla Città Metropolitana e Mibact con il “danno estetico” che quest’ultima causerebbe alla facciata del liceo di Piazza del Collegio Romano, giustificazione considerata inaccettabile dal corpo studentesco.

Questo caso gravissimo è esemplificativo della trasformazione degli istituti in vere e proprie “Scuole Gabbia”, dove si produce esclusione e penalizzazione degli studenti considerati in modo sprezzante come inferiori, diversi, non conformi agli “standard” richiesti dalle scuole del centro, in nome del fantomatico merito che ora sta anche nel nome del nostro ministero di riferimento, quello dell'”istruzione e merito”, per l’appunto. La vostra scuola del merito è la nostra condanna.

Contro questo modello di scuola, per una Nuova Scuola Pubblica, saremo nelle strade della nostra città il 18 novembre, in occasione della mobilitazione nazionale studentesca.

8 Novembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO